Genève - Pierre Maudet, nouveau chef dans la cybersécurité

L’ancien élu s'attachera à développer les activités de la société sur les questions liées à l'intelligence artificielle et à la transformation numérique. «Je suis convaincu que son parcours unique et sa grande expérience dans la construction et l'anticipation de l'avenir de la 4e révolution industrielle joueront un rôle essentiel dans nos efforts pour déployer notre stratégie de transformation numérique dans le monde entier» a indiqué le responsable de l’entreprise.