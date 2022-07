Pierre Maudet perd une manche au Tribunal fédéral

Une expertise fatale

Empêtré dans les rebondissements de son affaire d’Abu Dhabi , et en délicatesse avec ses collègues, Pierre Maudet assumait encore en 2020 la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l’innovation. Au printemps 2020, des problèmes d’absentéisme minaient ce service et une expertise avait été mandatée. Ses conclusions avaient poussé le Conseil d’État à suspendre Pierre Maudet de ses fonctions à fin octobre, avant de demander une seconde expertise concernant le Département du développement économique. Le 1er novembre, Pierre Maudet démissionnait pour provoquer une élection complémentaire.

Un recours sans objet

L’ex-conseiller d’État avait cependant attaqué les décisions de ses collègues devant la Chambre administrative de la Cour de justice. Mais, le 28 mars 2021, l’ex-conseiller d’État perdait l’élection complémentaire qu’il avait provoquée contre l’écologiste Fabienne Fischer. La Chambre a alors classé son recours au mois de mai: «N’étant plus membre du Conseil d’État (et ayant trouvé un emploi dans une entreprise de sécurité informatique), il (Pierre Maudet) n’avait plus d’intérêt à ce qu’il soit statué sur la question de la répartition des départements. L’expert ayant déjà rendu son rapport, la question de sa nomination et des modalités de son mandat ne présentait pas non plus d’intérêt actuel et pratique», avait conclu la Chambre.