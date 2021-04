Genève - Pierre Maudet renonce pour le moment à sa rente

Le désormais ex-conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet, qui a cédé jeudi sa place à la Verte Fabienne Fischer, a indiqué à la RTS et à la «Tribune de Genève» qu’il entendait renoncer, temporairement, à sa rente d’ancien magistrat. «Je la prendrai sans doute un jour, parce que j'ai cotisé et je pense que c'est juste. Mais je ne me considère pas dans une logique de rentier», a-t-il exposé au 19:30. Il souhaite trouver un emploi dans le privé, dans le secteur de la transition numérique. Il a par ailleurs annoncé qu’il continuera à faire de la politique, sans préciser la forme qu’il donnera à cet engagement. Il se prononcera à ce sujet à la fin de l’été. Il exclut néanmoins un retour dans le giron du PLR.