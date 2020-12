«Violence administrative»

«Conscient de la violence administrative que certains et certaines d’entre vous subissent, j’ouvre une permanence, gratuite bien sûr, pour vous conseiller et vous aider à vous y retrouver dans les mesures de soutien», a-t-il annoncé mercredi sur son site internet personnel. Ce jeudi à midi, il avait déjà accueilli cinq personnes, et vingt-neuf l’avaient contacté.

Dans ce local qui lui est prêté jusqu’à jeudi prochain, il explique avoir constaté ces dernières semaines «une nette détérioration de la situation économique. Beaucoup de gens sont vraiment désespérés, y compris dans la classe moyenne. Certains ne peuvent plus payer leurs loyers. Mon but est de les écouter, de prendre la température, puis de les aider à se repérer dans la jungle du site de l’Etat, dont les annonces successives ont singulièrement compliqué les choses.»

«Tout est disséminé»

«Changer de braquet»

Ces complications ne sont pourtant pas nouvelles, et Pierre Maudet a longtemps été aux manettes de l’économie. D’une part, rétorque-t-il, il a «le sentiment d’avoir dit depuis des années qu’il fallait des solutions plus simples. En avril, j’ai par exemple proposé de verser des aides forfaitaires de 3320 francs par mois sur trois mois aux intermittents du spectacle. Je n’ai pas été suivi par le Conseil d’Etat.» D’autre part, l’épidémie a changé la donne. «N’est-ce pas l’occasion de changer d’approche? Le dispositif de soutien pour la deuxième vague a été sous-dimensionné. Il va vraiment falloir changer de braquet si l’on ne veut pas être obligés de changer de vélo.»

En campagne pour le 5 mars

Même si «ce n’est pas le but», Pierre Maudet admet que «dans les faits, mes constats sont une critique» de l’actuelle gestion du Canton. «L’administration fait le pont, alors que les échéances parfois terribles qu’affrontent les gens, elles, se présentent aujourd’hui.» Que peut-il amener de plus que les services de l’Etat? «Davantage de sur mesure, des réponses plus personnalisées.» Sa démarche n’est pas neutre. Il sait qu’elle lui permet aussi de faire campagne pour l’élection du 7 mars. «Mais recevoir et écouter les gens, c’est ce que j’ai toujours fait. J’ai simplement encore plus de temps pour eux. Parce que je suis élu, je me mets au service de la population. Ça devrait être évident pour tout élu. Je ne me suis pas réveillé ce matin avec la volonté d’aider. Elle a toujours guidé mon action.»