Lundi s’ouvre le procès de Pierre Maudet. Lucien Fortunati/TDG

Fin novembre 2015, le conseiller d’État genevois Pierre Maudet, sa femme, ses enfants et son chef de cabinet Patrick Baud-Lavigne s’envolent pour un week-end à Abu Dhabi. Sur place, ils logent dans un hôtel luxueux et assistent en VIP au Grand Prix de Formule 1. Ces quelques jours, ce sont l’étincelle d’une affaire qui embrase la République depuis presque trois ans. Pierre Maudet, le surdoué de la politique, le conseiller d’État que d’aucuns voyaient au Conseil fédéral y a explosé en vol. Dès lundi, sauf annulation de dernière minute, il comparaîtra devant le Tribunal de police de Genève pour acceptation d’un avantage. Avec lui sur le banc des accusés, son chef de cabinet Patrick Baud-Lavigne, les hommes d’affaires Antoine Daher, Magid Khoury, ainsi que l’ancien chef du Service du commerce Raoul Schrumpf. Tous sont présumés innocents.

Un voyage tous frais payés

Qu’est-il reproché à Pierre Maudet? D’avoir accepté un voyage luxueux, tous frais payés par le prince héritier d’Abu Dhabi, Mohamed Bin Zayed. Le prix de ce week-end est estimé à près de 50’000 francs. Et l’invitation a été adressée non pas à l’homme, mais au conseiller d’État. Selon la justice, cette escapade s’est faite à l’instigation de deux personnes: Magid Khoury, homme d’affaires actif dans l’immobilier, et Antoine Daher, son employé, notamment chargé des relations publiques, et proche de Pierre Maudet. Le duo est prévenu pour avoir organisé ces quelques jours et œuvré à l’invitation. Le magistrat et son chef de cabinet devront répondre du chef d’accusation d’acceptation d’un avantage, et les deux hommes d’affaires d’octroi d’un avantage.

Mais les faits reprochés ne s’arrêtent pas là. Antoine Daher et Magid Khoury sont également soupçonnés d’avoir participé au financement d’un sondage dans le cadre de l’élection de 2018, que Pierre Maudet a remportée haut la main. La somme engagée atteint 34’000 francs. Le Ministère public présume que les deux hommes ont agi ainsi, tant dans l’organisation du voyage que dans le financement du sondage, afin de s’attirer les faveurs du conseiller d’État et de son chef de cabinet pour la bonne marche de leurs affaires. La justice a mis en avant des relations de travail étroites: Patrick Baud-Lavigne aurait ainsi été fréquemment sollicité afin de connaître l’avancée de l’un ou l’autre projet, de soumettre des propositions ou de mettre de l’huile dans les rouages. Dans ce volet du dossier, le magistrat, son bras droit et les deux hommes d’affaires sont également poursuivis pour acceptation ou octroi d’un avantage.

Autorisation d’exploiter avant l’heure

Ces excellentes relations professionnelles, dont la justice estime qu’elles sont le fruit des avantages perçus par Pierre Maudet et Patrick Baud-Lavigne, auraient notamment abouti à la délivrance d’une autorisation d’exploiter L’Escobar, un établissement situé aux Grottes, dans lequel Antoine Daher avait des intérêts, alors même que le dossier n’était pas complet. C’est ici qu’apparaît Raoul Schrumpf, l’ancien chef du Service du commerce, à qui il est reproché d’avoir exigé de ses collaborateurs la délivrance accélérée d’une autorisation non conforme à la demande de Patrick Baud-Lavigne. Pour ce point, Patrick Baud-Lavigne est accusé de violation du secret de fonction et d’abus d’autorité. Raoul Schrumpf, lui, doit répondre de ce seul dernier chef d’abus d’autorité.

Volets classés

L’instruction de l’affaire Maudet aura permis d’écarter plusieurs reproches faits au magistrat. Ainsi, les faits liés aux financements de quelque 105’000 francs versés par le groupe Manotel sur les comptes de l’association de soutien à Pierre Maudet et du cercle Fazy-Favon ont été classés. Le Ministère public a estimé que la législation en vigueur à l’époque des versements, intervenus entre 2012 et 2018, ne permet pas de poursuivre l’élu. En sus de ces sommes, le groupe avait financé une soirée d’anniversaire pour Pierre Maudet dans l’un de ces établissements. Cet événement a également été classé, car considéré comme un financement politique. Une autre soirée d’anniversaire, à l’Escobar, a été un temps dans le collimateur de la justice, mais le Parquet a conclu que l’élu et son épouse s’étaient acquittés des frais liés à l’événement et a donc bouclé ce volet.

Si Pierre Maudet devait être reconnu coupable d’acceptation d’un avantage, il encourrait une peine maximale de trois ans de prison ou une peine pécuniaire. Pourtant ce procès est l’aboutissement de trois années de révélations et de procédures qui ont vu l’explosion en vol de l’élu, alors au faîte de sa popularité. Lorsque les premières interrogations ont commencé à poindre dans la presse genevoise, en mai 2018, Pierre Maudet venait d’être triomphalement réélu conseiller d’État et était promis à la présidence du gouvernement.

Diverses versions

Aux premières questions des médias, Pierre Maudet avait répondu sèchement par le caractère privé du voyage. L’explication servie: une escapade entre amis comme il en fait chaque année. Quant au financement, c’est un ami d’Antoine Daher qui aurait payé. Un mensonge qu’il a servi non seulement aux journalistes, mais également à la justice, aux députés et à ses collègues du Conseil d’État.

Fin août 2018, en pleine session parlementaire, le Ministère public avait annoncé vouloir mettre Pierre Maudet en prévention et demandé la levée de son immunité. Stupeur. Le communiqué du Parquet était limpide: le président du gouvernement avait été invité en tant que conseiller d’État par le prince héritier d’Abu Dhabi. Il n’y avait pas de généreux ami, mais tentative de dissimulation. Il ne restait plus que le mea culpa. Début septembre, sur l’antenne de Léman bleu, Pierre Maudet, aux abois, avait avoué. Oui, il avait menti et s’en excusait. Mais le mal était fait: le Conseil d’État s’est retrouvé K.-O. debout, obligé de réorganiser ses dicastères en urgence; le monde politique s’était par la suite déchiré entre ceux qui minimisaient et ceux qui exigeaient une démission. Genève était parti pour presque trois ans à vivre au rythme de l’affaire Maudet.

La démission, puis les élections