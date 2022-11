Voyage à Abu Dhabi : Pierre Maudet voit son acquittement annulé

Le Tribunal fédéral a tranché et a annulé l’acquittement de Pierre Maudet, dans l’affaire du voyage d’Abu Dhabi, indique «Le Temps» , admettant ainsi le recours du ministère public sur l’essentiel.

La justice genevoise devra reconnaître l’ancien conseiller d’Etat coupable d’acceptation d’un avantage et fixer la peine. L’annulation de l’acquittement sur ce volet concerne aussi Patrick Baud Lavigne, l’ex bras droit de l’ancien ministre. Les deux hommes d’affaires à l’origine de l’organisation du voyage, Majid Khoury et Antoine Daher, voient aussi leur acquittement remis en cause.