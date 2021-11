Football : Pierre Ménès accusé d’agression sexuelle

L’ancien chroniqueur de Canal+ est sous le coup d’une enquête depuis le 20 novembre.

Son avocat dément

«La soirée s’est très bien passée et c’est confirmé par les attestations CERFA des trois personnes qui l’ont accompagné partout», a-t-il ajouté.

Déjà accusé

Ce départ est la conséquence de la diffusion, le 21 mars sur Canal+, d’un documentaire sur le sexisme dans les rédactions sportives et la révélation de séquences l’incriminant, coupées au montage à la demande de la chaîne, soupçonnée de l’avoir protégé.

Il assure ne pas s’en souvenir en raison de graves problèmes de santé à l’époque: une cirrhose non alcoolique qui l’a éloigné des plateaux pendant sept mois et a nécessité une double greffe du foie et d’un rein.