France : Pierre Ménès dézingue deux ex-collègues de Canal+

L'ex-chroniqueur vedette du «Canal Football Club», qui a annoncé son départ de Canal+, reproche à Hervé Mathoux et Nathalie Iannetta de ne pas l'avoir soutenu.

Pierre Ménès règle ses comptes. Après avoir annoncé son départ de Canal+ , l'ex-chroniqueur vedette du «Canal Football Club» s'en prend à deux anciens collègues, leur reprochant de l'avoir lâché «de façon ignoble». Il cite ainsi Hervé Mathoux, le présentateur du «Canal Football Club»: «Lui, il était là pour faire le beau quand j'étais malade mais quand il a fallu sortir ses c... il n'y avait plus personne».

«Démissionne, c'est ce que tu as de mieux à faire»

Le journaliste s'en prend aussi à Nathalie Iannetta, qui avait publié le 27 mars une tribune dans Le Monde, dans la foulée de la diffusion du documentaire de Marie Portolano («Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste»), appelant à «déconstruire un système» plutôt qu'à «faire le procès d'un seul homme». «Nathalie Iannetta me dédouane sans le faire vraiment, estime Pierre Ménès. Je n'oublierai jamais le coup de fil qu'elle m'a passé quand je me suis retrouvé au cœur du réacteur. Elle m'a dit: «Démissionne, c'est ce que tu as de mieux à faire.» C'est la chose qui m'a fait le plus mal.»