Pierre Niney aborde toujours ses rôles avec autant de passion

Dans «Le livre des solutions», Pierre Niney joue le rôle d’un jeune cinéaste bipolaire. The Jokers Films

Toujours aussi investi dans ses rôles divers et variés, Pierre Niney incarne avec brio Marc, un jeune cinéaste bipolaire, envahi par un million d’idées, dans «Le livre des solutions», à voir dès le 13 septembre 2023 au cinéma. L’acteur français de 34 ans a été honoré de jouer dans cette comédie à la fois drôle et touchante.

Pourquoi avoir accepté de jouer le rôle de Marc, dans ce film inspiré de la vie de son réalisateur, Michel Gondry?

J’avais déjà très envie de tourner avec Michel Gondry car je suis un grand fan de son travail, comme beaucoup de gens. J’ai adoré son film «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» et les clips qu’il a réalisés pour Daft Punk, IAM, Kanye West. J’étais donc très enthousiaste à l’idée de m’embarquer dans cette aventure. Et je trouvais aussi intéressant de jouer une version de lui-même à un moment de sa vie où il n’allait vraiment pas bien. J’ai trouvé ça courageux de sa part.



Comment décririez-vous votre personnage?

C’est un homme qui n’est pas dans son état normal parce qu’il découvre qu’il est bipolaire. Il est en rupture de traitement et se retrouve sous pression parce qu’il doit livrer un film qu’il doit finir de tourner. En plus, ses producteurs le lâchent. En même temps, c’est quelqu’un de très créatif qui est assailli par son cerveau en ébullition.



Seriez-vous prêt, comme lui, à vous donner corps et âme pour un projet professionnel, au détriment de votre vie privée?

Avant oui, c’était le cas, mais ça ne l’est plus maintenant. Avec l’âge, j’essaie de mieux faire le tri, de faire mieux les choses, de façon un peu plus saine, plus propre. Mon expérience dans ce métier m’a offert un apaisement. Le fait de vieillir me permet aussi de mieux connaître mes envies et surtout d’arriver à mettre des limites quand le travail devient trop invasif parfois. Il n’empêche que j’aborde toujours mes rôles avec autant de passion.



Comment était-ce de jouer avec Blanche Gardin?

Blanche est une partenaire géniale. Elle est tout le temps très juste dans son jeu. Je la trouve très forte et inventive aussi. J’étais très heureux de jouer avec elle parce que je suis un grand fan de ses spectacles et de ses sketchs, depuis longtemps. C’est même une passion familiale. Avec ma sœur, on s’envoie des vidéos de Blanche très souvent. J’aime beaucoup le questionnement moral ou immoral qu’elle peut faire de nos valeurs, de notre société moderne, de notre envie d’être des modèles.



Selon vous, quel est le message de ce film?

D’abord, j’ai été heureux de jouer dans ce film que je trouve courageux et en même temps drôle sur les troubles mentaux. Michel Gondry ne s’en cache pas, il a vécu un moment difficile que beaucoup de gens peuvent traverser. Je trouve donc important de montrer que le fait d’avoir une mauvaise passe psychique peut arriver, mais que ce n’est pas la fin du monde. Il faut juste pouvoir s’entourer et communiquer. Michel a pu en faire une comédie avec beaucoup d’humour et de poésie. Je suis content de faire passer ce message.



À 34 ans, vous avez déjà une carrière impressionnante. Arrivez-vous à garder les pieds sur terre?