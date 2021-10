France : Pierre Niney préfère vivre à la campagne

L’acteur français a quitté Paris pour s’installer avec sa famille dans une maison éloignée de tout. Il ne regrette pas son choix.

Après avoir passé toute son enfance à Paris, Pierre Niney a fini par en avoir marre de vivre dans la capitale. Il s’est donc récemment installé dans une maison dans la campagne avec l’actrice et photographe Natasha Andrews, mère de ses deux filles. Et l’acteur de 32 ans ne le regrette pas.

«Je commençais à subir Paris et, aujourd’hui, je ne me vois plus du tout habiter en ville, confie le Français au magazine «Psychologies». Je vis dans un endroit sans personne autour de moi, j’ai un temps illimité, jusqu’à l’épuisement, pour lire des livres, regarder des films, et me perdre dans une histoire. J’adore tellement faire ça! Surtout la nuit, quand personne ne m’appelle… Mon grand luxe, ma grande joie, c’est de pouvoir choisir mes moments de solitude.»