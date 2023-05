Pierre Niney tourne pour Johnny Depp, ça fait jaser

Cette nouvelle ne ravit toutefois pas tout le monde. Sur Twitter, des personnes ont relevé le paradoxe entre le fait que Pierre Niney a dans le passé condamné publiquement toute forme de violence – la gifle de Will Smith aux Oscars notamment – et jouer sous la direction d’un homme qui avait été accusé de brutalité par son ex-femme.

«Anti Sexiste, mais pas trop. En tout cas pas s'il faut renoncer à tourner un film avec un mec reconnu coupable de violences conjugales en Angleterre, et qui a organisé la plus grosse campagne de violences en ligne de l'histoire contre son ex», «La honte. Ça faisait la leçon pour la claque de Will Smith, mais quand il s'agit de faire avancer sa carrière, pas de problème pour jouer chez un agresseur et harceleur notoire. C’est ça, les valeurs que vous défendez?», «C’est un milieu complaisant, médiocre qui ne fait que protéger les agresseurs. La honte Niney, tu ne vaux rien», « Cette fois-ci, impossible de sortir l’excuse «oui, mais c’est un immense réalisateur» comme tant de Français qui tournent avec Woody Allen. Johnny Depp est notoirement un réalisateur catastrophique», lit-on sur le réseau social.