Justice française : Pierre Palmade saura lundi s’il échappe à la détention provisoire

Pierre Palmade a été mis en examen pour «homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale».

L’humoriste Pierre Palmade saura lundi s’il échappe, en appel, à la détention provisoire, plus de deux semaines après le grave accident qu’il a provoqué sous l’emprise de la cocaïne en Seine-et-Marne. Le débat sur son assignation à résidence a eu lieu pendant une heure, vendredi matin, à huis clos et en l’absence de l’humoriste de 54 ans – pour raisons médicales –, devant la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris.

«Usage de produits stupéfiants en état de récidive»

Cette audience découle de l’appel du Parquet de Melun, qui avait requis, le 17 février, son placement en détention provisoire, après la mise en examen du comédien pour «homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale». Le juge des libertés et de la détention avait toutefois décidé de l’assigner à résidence dans le service addictologie d’un hôpital de la région parisienne. Depuis sa mise en examen, Pierre Palmade s’y trouve sous bracelet électronique.

Le vendredi 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne, l’humoriste, testé positif à la cocaïne, conduisait une voiture qui a percuté un autre véhicule. Outre le comédien, l’accident a fait trois blessés graves: un homme, son jeune fils et sa belle-sœur enceinte, qui a perdu son bébé.

Deux blessés toujours hospitalisés

D’après les dernières informations sur leur état de santé communiquées par le Parquet, la semaine dernière, le conducteur de 38 ans et son fils âgé de 6 ans sont toujours hospitalisés en réanimation, dans un état grave. La femme de 27 ans, qui était enceinte de six mois et demi avant la perte de son enfant, est, elle, physiquement en voie d’être rétablie.