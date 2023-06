France: Pierre Palmade vu en boîte de nuit, «ça dérange»

Les images de Pierre Palmade en boîte de nuit dimanche à Bordeaux ont tourné sur les réseaux sociaux, relève BFMTV . «C'est le fait d'être là qui est plus dérangeant qu'autre chose, et qui a dérangé pas mal de monde dans la boîte», confie un témoin au média français. Mais d'un point de vue légal, avait-il le droit de se rendre en discothèque?

Le comédien de 55 ans n’est plus hospitalisé au CHU de Bordeaux depuis début juin. Il est toujours sous contrôle judiciaire depuis plusieurs semaines et mis en examen dans le cadre de l’accident de la route qu’il a causé le 10 février dernier. Pierre Palmade est ainsi soumis à plusieurs obligations et interdictions.