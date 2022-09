Canada : Pierre Poilievre, nouveau chef de l’opposition canadienne

Pierre Poilievre a auparavant été ministre sous le gouvernement de Stephen Harper et élu député à sept reprises. Il a obtenu plus de 68,15% des quelque 400’000 voix dès le premier tour, loin devant son principal concurrent, l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest (16,07%). Trois autres candidats étaient en lice pour prendre la tête de ce parti qui recense environ 675’000 membres: les députés fédéraux Leslyn Lewis et Scott Aitchison, et l’ancien député provincial ontarien Roman Baber.