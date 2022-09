Votations fédérales du 25 septembre: Pierre-Yves Maillard: «On se bat jusqu’au bout!»

Malgré des sondages qui donnent un vote favorable à la réforme AVS 21, le président de l’Union syndicale suisse (USS) et conseiller national Pierre-Yves Maillard (PS/VD) veut encore croire à une défaite du camp bourgeois dimanche prochain: «Jusqu’au bout, on se bat! déclare-t-il enjoué. Une forte mobilisation peut faire mentir les sondages. Il faut une forte mobilisation des hommes et des femmes à revenu modeste. Ce sont les gens qui ont des professions dures qui savent ce que cela signifie de travailler une année de plus. Au-delà du vote homme ou femme, c’est une votation qui a une forte dimension de classe sociale. Chaque enveloppe compte et à la fin on peut avoir une bonne surprise».