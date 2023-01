Sullens (VD): Piéton dans un état grave, le chien mort sur le coup

Accident à Sullens (VD) : Piéton dans un état grave, le chien qu’il promenait mort sur le coup

On en sait plus sur l’accident qui a secoué la commune de Sullens (VD), vendredi matin . Selon la police cantonale vaudoise, un Suisse de 79 ans, domicilié dans la région, a été heurté par un véhicule vers 7h50 sur la route du Grand-Pré.

Le Ministère public a été informé et une enquête a été ouverte par la procureure de service. Cette intervention a nécessité l’engagement d’une ambulance de l’USR et du SMUR, d’un hélicoptère de la REGA, de trois patrouilles mixtes gendarmerie-Core/Regio et de l’unité circulation de la gendarmerie vaudoise.