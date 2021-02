Une collision a eu lieu samedi vers 19 heures à Heerbrugg (SG) entre une voiture, conduite par un homme de 72 ans, et un piéton. Ce dernier, âgé de 92 ans et qui traversait la chaussée sur un passage clouté, a été grièvement blessé et héliporté à l’hôpital a indiqué la police cantonale saint-galloise. Le nonagénaire est décédé ont confirmé lundi les autorités.