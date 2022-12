Piéton gravement blessé après un choc avec une voiture

Genève : Piéton gravement blessé après un choc avec une auto

Un accident impliquant une voiture et un badaud s’est produit mercredi matin au Grand-Saconnex. La police recherche des témoins.

Mercredi, à 7 heures du matin, une voiture conduite par une automobiliste de 52 ans a heurté un piéton au Grand-Saconnex. L’accident s’est produit à la hauteur du numéro 224 de la route de Ferney. Suite au choc, le badaud a chuté et s’est grièvement blessé. La police recherche d’éventuels témoins et les prie de s’adresser à la Brigade routière et accidents (022.427.64.50).