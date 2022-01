Neuchâtel : Piéton renversé et grièvement blessé à la rue des Parcs

Mardi en fin d’après-midi, une personne a été renversée par un véhicule des transports publics, sur la rue des Parcs à Neuchâtel, selon la police neuchâteloise.

L’accident a eu lieu à la hauteur de la rue des Parcs 111. Âgée de 59 ans et domiciliée dans la région, la victime, grièvement blessée, a dû être héliportée par la REGA à l’hôpital de l’Île à Berne.

La rue des Parcs a été fermée à la circulation jusqu’à 19h15 pour les besoins du constat technique et les différentes investigations menées sur place. Le procureur de service a ouvert une instruction afin d’établir les circonstances et les causes de cet accident.