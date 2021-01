Une collision entre un train et un piéton, lundi vers 16h30 à Thonon-les-Bains, a été fatale à ce dernier. L’accident mortel a eu lieu, d’après «Le Dauphiné libéré», aux abords d’un passage à niveau interdit aux véhicules motorisés. Le parquet de la ville a ouvert une enquête afin de préciser les circonstances de l’accident et les causes du décès.