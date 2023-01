Piétons heurtés sur un passage à Carouge

Genève : Piétons heurtés sur un passage et auto en fuite

La police est à la recherche de témoins pour deux accidents, dont l’un a impliqué deux piétons et une voiture. Cette dernière a quitté les lieux.

Les piétons ont été heurtés entre la rue Saint-Nicolas-le-Vieux, et la rue de la Fontenette, à Carouge.

Une voiture a percuté deux piétons dans une rue de Carouge. L’accident s’est produit le vendredi 6 janvier vers 17h30, indique la police cantonale. Les victimes, une femme née en 1983 et un homme né en 1984, traversaient un passage reliant la rue Saint-Nicolas-le-Vieux, à celle de la Fontenette, lorsque le heurt s’est produit. L’un des piétons a été blessé. Le véhicule, lui, a pris la fuite. Les forces de l’ordre sont à la recherche de témoins.

Tout comme pour un autre accident, survenu jeudi, vers 7h, sur l’avenue du Mail, à Plainpalais. Deux voitures se sont percutées à la hauteur de la rue Patru. L’un des conducteurs, nés en 1950 et 1996 respectivement, a été blessé et conduit en ambulance aux HUG. Les éventuels témoins sont priés de contacter la Brigade routière et accidents au +41 22 427 64 50.