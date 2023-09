L'Etat doit réexpliquer aux Suisses comment traverser les zones 30

«La législation est complexe à comprendre», relevait l’élu. Sur le papier, cela semble clair: les piétons n’ont pas la priorité dans les zones 30 mais ont le droit de traverser où ils veulent; on peut cependant quand même mettre des passages pour piétons dans des endroits sensibles. «En pratique, je défie quiconque de se promener avec un enfant en bas âge et de lui faire comprendre que, dans le même quartier, on a en théorie le droit de traverser partout mais qu’il y a quand même parfois des passages pour piétons, et que, dans ce cas-là, il faut les emprunter», a exposé Baptiste Hurni.