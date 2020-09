La motion déposée par la conseillère nationale Sophie Michaud Gigon (Verts/VD) est signée par un quart des 200 élus de la chambre basse et de tous les partis. Elle demande que le Conseil fédéral définisse «des standards de sécurité au sujet des masques chirurgicaux et renforce le contrôle de la qualité des masques importés en Suisse.» L’élue écologiste, également secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs (FRC), estime avec ses collègues que le temps de l’urgence est révolu.

Faux certificats décelés

En plein pic de la pandémie, la Confédération avait allégé les exigences, notamment en termes de normes de certification, pour l’importation de masques, à condition que ceux-ci soient utilisés par la population (dans les transports, les magasins, etc) mais en aucun cas par le personnel médical. Mieux valait alors des masques douteux à des prix exorbitants plutôt que rien du tout. «Il y avait urgence, et un tel abaissement était acceptable», estime la FRC dans une prise de position sur Facebook.

Or, désormais, l’urgence est derrière nous, et les contrôles doivent être renforcés, estiment les élus signataires. Ils devraient non seulement se focaliser sur la qualité effective des masques importés, mais aussi sur la véracité de leurs certifications. Swissmedic, l’autorité de surveillance du marché, avait effectivement constaté qu’une certaine quantité des masques importés comportaient des certifications falsifiées. Une enquête de l’émission alémanique «Kassensturz» a montré que 18 millions de pièces parmi celles commandées par l’armée étaient concernées par des certifications fallacieuses.