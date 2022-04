Fribourg : Piles à hydrogène pour les bus des transports publics

Une collaboration entre les TPF et le fournisseur d’énergie Groupe E doit permettre de mettre en service, d’ici à deux ans, des véhicules fonctionnant grâce à des piles à combustible.

De leur côté, les TPF envisagent d’acquérir deux, ou éventuellement trois véhicules. Durant la phase de test, ceux-ci seront déployés sur le réseau urbain de l’agglomération fribourgeoise. Des constructeurs commercialisent déjà des bus de 12 mètres fonctionnant à l’hydrogène. Deux technologies s’opposent: une avec une grande pile à combustible, qui produit l’électricité nécessaire au fonctionnement du véhicule, et de petites batteries; l’autre avec de grandes batteries et un système de recharge utilisant l’hydrogène plus réduit. Les TPF n’ont pas encore fait leur choix. Pour leur part, ils prévoient d’investir entre 3,5 et 4 millions de francs dans le projet. La clé de répartition des frais d’exploitation entre les deux partenaires doit encore être négociée. Et la recherche de subventions ou de financements privés doit encore être menée.