Piloter sa propre auto sur circuit

À l’aube du sport automobile, pilotes de course et «gentleman drivers» étaient encore des héros audacieux, qui se rendaient sur le circuit par leurs propres moyens. Un véritable défi à l’époque, car les voitures de sport n’étaient alors pas vraiment conçues pour un usage quotidien et étaient difficiles à maîtriser.

De nos jours, c’est plutôt l’inverse. La plupart d’entre elles sont désormais si parfaites qu’elles ne sont (pratiquement) plus que conduites dans la vie de tous les jours et plus sur circuit.

S’inscrire avec sa propre voiture

Différentes possibilités s’offrent à ceux et celles qui souhaiteraient se rendre sur un circuit au volant de leur propre voiture: cela se fait soit par l’intermédiaire du constructeur, soit par le biais de prestataires spécialisés. Le pilote de course et organisateur de trackdays, Fredy Barth, par exemple, en organise régulièrement. Une journée durant, les participants ont alors à leur disposition un circuit qui leur est réservé, par exemple celui de l’Anneau du Rhin, situé en Alsace, à 30 minutes de Bâle. Tout un chacun peut s’y inscrire avec sa propre voiture.

Le pilote de course, Fredy Barth, organise des «trackdays» pour tout un chacun et prend personnellement les participants en charge. Kay Mogg C'est parti! Fredy Barth est prêt à s'attaquer à l'Anneau du Rhin. Kay Mogg Mais avant cela, il prodigue encore quelques conseils sur le tracé du circuit. Kay Mogg

Une polyvalence à toute épreuve

Nous avons fait le trajet direct de Stuttgart au circuit alsacien à bord d’une Porsche 911 Turbo S, qui nous a été spécialement prêtée par le constructeur pour le trackday. Déjà sur l’autoroute, on constate que la nouvelle 911 est aussi confortable qu’une berline. Après avoir pris place à bord, je démarre et j’arrive à l’Anneau du Rhin totalement détendu, comme après un vol en avion.

Nous avons passé une journée sur le circuit à bord d’une Porsche 911 Turbo S. Cyril Minder Le bolide de 650 ch est ici dans son élément. Cyril Minder Mais il ne manque pas non plus de convaincre sur route. Cyril Minder

Encadrés par des moniteurs expérimentés

Le lendemain matin, après un briefing sécurité, c’est parti! Tous les participants ont droit à une introduction, notamment sur la signification des différents drapeaux se trouvant sur les postes du circuit et sur ce qui est autorisé ou non sur la piste. Ceux pour qui c’est un baptême reçoivent également des informations de base sur la dynamique de conduite, ont la possibilité de faire des tours de piste introductifs derrière un instructeur et peuvent bénéficier d’une courte session gratuite de coaching personnel pour s’assurer qu’ils sont capables de se déplacer en toute sécurité sur la piste et dans la circulation dès le début.

On lâche la pression et c’est parti!

À chaque tour de piste, j’augmente la vitesse et sens grimper mon niveau d’adrénaline. Dans les virages, la Porsche ne décolle pas d’un poil de l’asphalte. Sur la ligne droite de départ/d’arrivée, ses 650 ch catapultent la voiture vers l’avant comme si elle était entraînée par un boulet de canon. Et c’est encore plus brutal au niveau du freinage. La ceinture de sécurité coupe presque le souffle au conducteur lors du freinage à fond à 270 km/h en fin de la ligne droite. Après quelques tours de piste, je sors, parce que j’ai besoin de faire une pause. La voiture, quant à elle, est sans doute tout juste chaude.

À la limite avec le professionnel