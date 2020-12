«Les freins et le châssis d’une moto plus puissante sont toujours plus sûrs que ceux d’un véhicule moins puissant, note Guido Bielmann, porte-parole de l’Office fédéral des routes. Surtout, la mesure s’accompagne d’une augmentation des heures obligatoires de leçons, qui passent de huit à douze.»

Pas de quoi rassurer Nicolas Kessler, du bpa, qui expose que «tous véhicules confondus, la courbe des accidents est élevée de 18 à 24 ans, baisse, puis remonte avec l’âge chez les seniors.» Son explication: la volonté d’épater ses copains, le déficit d’expérience et la méconnaissance de ses limites.