Formule 1 : Pilotes positifs au Covid bientôt autorisés à rouler?

Plusieurs pilotes veulent autoriser leurs homologues testés positifs au Covid-19 à disputer les GP. S’ils sont suffisamment en bonne santé.

Pour l’Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), la F1 est «un des rares sports» permettant de le faire. Lui et le Canadien Lance Stroll (Aston Martin) considèrent qu’il serait possible pour les pilotes de «s’isoler» de leurs équipes et de ne sortir que «casqués» pour rejoindre leurs garages. «Nous arrivons à un point où on ne peut plus s’arrêter de vivre. Il faut trouver le bon équilibre», a plaidé Stroll.