Customisation - Pimper ses fringues avec de la broderie et de la peinture

Posséder un vêtement unique sans que ce soit du sur-mesure? C’est possible grâce à l a broderie et à la peinture , des artisanats qui rendent la personnalisation accessible . Les activités manuelles sur textiles sont revenues à la mode durant La pandémie. Mais il n’est pas nécessaire de sortir ses pinceaux et ses aiguilles pour autant. Des professionnels proposent leurs créations.