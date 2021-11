pâte à tartiner - Pimpez votre brunch avec du beurre à la cannelle

On oublie le Pumkin Spice Latte et le beurre de cacahuètes. Les Américains ont une nouvelle lubie culinaire automnale: le beurre à la cannelle. On peut le trouver déjà tout prêt dans des grandes surfaces, mais il est possible de le réaliser soi-même, car, non, il ne s’agit pas seulement de saupoudrer de la cannelle sur du beurre…