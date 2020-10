Valais : Pincé après avoir tiré 90’000 francs de la vente de cocaïne

Un trafiquant de drogue a été arrêté par la police valaisanne au temps fort de la crise du coronavirus. Il avait cinq acolytes qui opéraient comme revendeurs dans le Valais central.

Au final, plus de vingt personnes ont été interrogées dans le cadre de l’enquête.

Lors de son arrestation, plus de 500 grammes de cocaïne ont été découverts dans son véhicule. Des investigations menées, il ressort qu’entre le mois de septembre 2019 et le jour de son arrestation, ce trafiquant a écoulé plus d’un kilo de cette drogue à divers revendeurs. Le chiffre d’affaires de ce trafic se monte à quelque

90'000 francs suisses.