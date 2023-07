Genève: Pincé avec des boîtes de conserve pleines de cigarettes 

Six boîtes plus légères cachaient des cigarettes.

La cachette n’a pas résisté aux rayons X. Un Bulgare de 42 ans s’est fait pincer aux douanes de l’aéroport, le 4 juillet, avec des boîtes de conserve plein son sac et vite repérées. Les gardes-frontières ont constaté qu’elles contenaient 12,6 kilos de viande. Leur attention a ensuite été retenue par des boîtes plus légères. Le passager a alors avoué que 720 cigarettes étaient dissimulées dans six d’entre elles. Il transportait par ailleurs quatre cartouches et six paquets supplémentaires dans ses effets personnels. Une fois retirées les quantités en franchise, il lui restait 1390 clopes et 11,6 kilos de viande en trop, qu’il aurait dû déclarer.