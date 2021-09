Genève : Pincé avec six kilos de coke, il dort en prison

Un trentenaire a été arrêté en lien avec un important trafic international de drogue.

Dans l’auto, les douaniers ont également découvert, sur un bout de papier, un adresse et un numéro de téléphone. Interrogé, le livreur n’a rien dit de son commanditaire et du destinataire de sa cargaison. Le prévenu, qui risque de longues années de prison, dort déjà à Champ-Dollon, afin d’éviter la fuite et tout collusion avec ses complices.