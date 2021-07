Yverdon-les-Bains (VD) - Pincé avec une caméra dans son maillot, au service de sites pornos

Dans le plus simple appareil

L’affaire avait été ébruitée par «24 heures». «L’auteur, qui s’est rendu à de nombreuses reprises au centre thermal comme simple client, ne s’est pas contenté de balader discrètement sa caméra dans l’eau des bassins. Il a suivi ses victimes dans les couloirs, les douches et les cabines du site de détente pour les filmer, en petite tenue le plus souvent, parfois aussi dans leur plus simple appareil. Certaines séquences le mettent lui aussi en scène, le sexe hors du slip de bain, en train de se toucher à proximité des baigneurs», révélait le quotidien vaudois. En tant que contributeur de sites pornos, le pervers avait acquis un certain succès. Sur les quelque 500 vidéos diffusées et dont beaucoup ont été supprimées, «50 totalisent à elles seules quelque quatre millions de vues», indiquait le quotidien vaudois en 2019.