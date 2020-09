Fribourg : Pincé deux fois la même nuit pour ivresse au volant

La police fribourgeoise a dû séquestrer le véhicule d’un automobiliste, dans le nuit de dimanche à lundi, pour calmer ses ardeurs à prendre le volant sous l’emprise de l’alcool.

A peine deux heures plus tard, l’homme a repris son véhicule, sans permis et toujours sous l’influence de l’alcool. Il a été interpellé à Châtel-St-Denis et conduit au poste de police afin d’y être entendu une seconde fois. Son véhicule a été séquestré et mis en fourrière, indique la police fribourgeoise dans un communiqué.



Au terme des opérations, l’automobiliste, âgé de 46 ans, a été relaxé et sera dénoncé au Ministère public.