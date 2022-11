Football en Allemagne : Pincé en état d’ébriété, Pavard s’est fait retirer son permis

«Le club a bien réagi, "Benji" a bien réagi, il a reconnu son erreur, et c’en est une, c’est sûr», a expliqué Julian Nagelsmann au micro de Prime Video, mardi soir, après la victoire de son équipe 2 à 0 contre l’Inter Milan en Ligue des champions, avec un premier but munichois inscrit par Pavard à la demi-heure de jeu. «Je me réjouis qu’il ait marqué un but important lors d’une journée qui n’a pas été facile», a ajouté Nagelsmann.