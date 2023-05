Canton de Fribourg: Pincé par la police pour avoir volé plus de 40’000 abeilles

Le 23 avril 2023, un apiculteur du district de la Singine a déposé une plainte pénale après le vol de sa ruche qui était placée à Schmitten et qui contenait environ 40 000 abeilles d'élevage. Moins d’un mois plus tard, la police cantonale fribourgeoise a mis la main sur l’auteur de ce vol plutôt atypique.



«Le 19 mai 2023, la police a retrouvé la ruche volée à Saint-Antoine et a mis la main sur l'auteur présumé, qui a avoué les faits. Il sera dénoncé au Ministère public», signale Christa Bielmann, porte-parole de la police. «La ruche et les abeilles ont été restituées à leur propriétaire dans de bonnes conditions», a-t-elle poursuivi. Le voleur d’abeilles est un Fribourgeois de 43 ans.