Fribourg : Pincé pour avoir obtenu des crédits auxquels il n’avait pas droit

Un patron d’un restaurant de la Ville de Fribourg a tenté de frauder les aides mises sur pied en lien avec la pandémie de Covid-19.

Un restaurateur de Fribourg a voulu abuser des aides allouées durant la pandémie. Mal lui en a pris puisqu’il a été pincé. Le Ministère public cantona l l ’a reconnu coupable de faux dans les titres, escroquerie et obtention illicite de prestations d’une assurance sociale. Il l’a condamné à 90 jours-amendes ferm e s et à 45 jours de travail d’intérêt général provenant d’une condamnation antérieure dont le sursis a été révoqué.

Le quadragénaire avait fait indiquer par son comptable un chiffre d’affaires imaginaire de 200 ’ 000 francs, qui lui a permis d’obtenir un crédit Covid de 20 ’ 000 francs. Au lieu de l’utiliser pour le fonctionnement de son établissement, le gérant a retiré plus de 33 ’ 000 francs, dont seuls 5000 ont été affectés à des factures relatives à l’entreprise, rapporte «La Liberté». Parallèlement, l ’homme d’origine turque, a créé de fausses fiches de salaire au nom de son fils, qui n’y travaillait plus. Cela lui a permis de toucher plus de 8000 francs d’indemnités sous forme de RHT.