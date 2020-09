Par le rythme effréné des mouvements d’argent sur son compte postal, un trentenaire kosovar a fini par attirer les radars de la police fédérale. Cet indépendant a dilapidé en quinze jours un prêt Covid de 30’000 fr. octroyé en avril. Il s’est servi de cet argent pour régler des arriérés de primes d’assurance maladie, des frais de notaire et a versé environ 400 fr. à des œuvres caritatives.

Compte postal séquestré

Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a saisi les autorités judiciaires vaudoises. L’homme s’est vu infliger, par ordonnance pénale, une peine de 40 jours-amende à 50 fr. le jour avec un sursis de trois ans pour abus de confiance. Il doit aussi s’acquitter d’une amende de 400 fr. et les 900 fr. de frais de procédure ont également été mis à sa charge. Le procureur a ordonné la levée du séquestre sur son compte à concurrence du montant détourné de 30’000 francs. L’entrepreneur indélicat kosovar n’est pas inconnu de la justice. Entre 2010 et 2014, il avait été condamné pour vol, séjour illégal et délit contre l’assurance chômage.