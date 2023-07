Fribourg: Pincé sans permis, à fond sur un scooter volé

Il était un peu plus de 2h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche quand la Police cantonale fribourgeoise a repéré un scooter, avec deux personnes à bord, qui roulait à grande vitesse dans le centre-ville de Fribourg. Les policiers ont tenté de contrôler le scootériste mais il a continué sa route, malgré les feux d’arrêts enclenchés sur la voiture de police.

Après plusieurs infractions routières, le pilote du deux-roues a abandonné son véhicule au milieu de la chaussée, avenue Jean-Gambach à Fribourg. Les policiers se sont alors lancés à sa recherche et l’ont débusqué sous un buisson. Un peu plus tôto, le passager du véhicule avait réussi à sauter du scooter en marche, et à disparaître à pied. Il n’a pas été retrouvé, ni identifié.