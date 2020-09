Plus de 700 lingots d’argent et une septantaine de plaquettes d’or! C’est ce qu’ont découvert dernièrement les douaniers autrichiens en ouvrant le coffre d’une voiture aux amortisseurs grinçants à la douane de Feldkirch-Wolfurt, à la frontière avec le Liechtenstein. Les occupants du véhicule, une famille tchèque, avaient indiqué qu’ils se rendaient à Zurich.

Un changement de banque

Une énorme amende attend désormais les passeurs, car les valeurs de 10’000 euros ou plus doivent être déclarées aux douanes du Vorarlberg. Mais la famille avance une tout autre version. Selon son avocat, Me Martin Spornberger, les lingots étaient en dépôt depuis des années dans une banque de la Principauté et devaient être transférés dans un établissement bancaire suisse à Zurich en vue d’y être stockés. L’or et l’argent d’investissement n’étant soumis ni à des droits de douane ni à la TVA, «il n’y a pas eu contrebande», a déclaré l’avocat. Selon lui, la justice devra tout au plus dire s’il y avait obligation ou non de déclarer cette transaction.