Bâle-Campagne : Pincés à rouler avec deux voitures mais un seul jeu de plaques

Tous deux ont été condamnés par le Ministère public de Bâle-Campagne par ordonnance pénale. A., 22 ans, a été reconnu coupable de conduite sans plaques de contrôle valable, sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile. A. avait déjà des antécédents judiciaires. En juin 2021, il avait été condamné à une amende avec sursis de 150 francs pour n’avoir pas rendu des plaques non valables. «Cette infraction antérieure n’a manifestement pas eu d’effet dissuasif», a relevé le Ministère public. Au contraire, la nouvelle peine a eu pour effet d’augmenter l’addition. La récidive lui vaut maintenant une amende de 1800 francs.

Récidiviste

Son frère aîné s’en tire encore plus mal. À 25 ans, il n’avait que son permis d’élève conducteur au moment des faits et n’aurait donc pas dû conduire seul le véhicule. Il a également été condamné en août 2021 à une amende de 250 francs avec sursis pour n’avoir pas rendu des plaques non valables. Le Ministère public lui a infligé une amende ferme de 3000 francs, à laquelle s’ajoutent l’amende et les frais, ce qui porte sa facture à 3620 francs.