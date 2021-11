Lausanne : Ping-pong à Berne: le chantier de la gare pourrait prendre du retard

Des désaccords entre les CFF et l’Office fédéral des transports retardent l’autorisation destinée à commencer les travaux, essentiels pour le trafic ferroviaire romand.

La gestion des multiples travaux de grande ampleur qui touchent Lausanne en ce moment est complexe. Pour avancer le plus vite possible, le Canton a anticipé les démolitions nécessaires autour du bâtiment principal, mais ne dispose pas encore d’autorisation formelle pour le cœur du chantier, rapporte «24 heures». Les plans ont bien été approuvés par l’Office fédéral des transports (OFT) il y a deux ans et demi, mais un certains nombre de corrections devaient être apportées par les CFF.