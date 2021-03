Initiative anti-burqa : Ping-pong en vue entre Confédération et cantons

Plusieurs cantons souhaitent que la Confédération définisse l’application du texte accepté par le peuple. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter reste sur sa position et estime que la responsabilité incombe aux cantons.

«Il n’y aura pas de loi fédérale uniforme», a expliqué le Département fédéral de justice et police (DFJP) de Karin Keller-Sutter un jour après la votation. L’entrée en vigueur de loi dans les deux ans est la responsabilité des cantons.

Incompréhension des initiants

Certains cantons se montrent par ailleurs peu désireux d’appliquer la décision populaire. C’est notamment le cas de Berne, du Tessin et de Vaud. Le canton de Genève étudie actuellement plusieurs options comme l’a précisé le porte-parole du Conseiller d’Etat Mauro Poggia, responsable du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES).

Mise en oeuvre compliquée

«En théorie, il serait possible de mettre en œuvre l’interdiction de la burqa par le biais d’une disposition de droit pénal au niveau fédéral», explique Markus Schefer, professeur de Droit constitutionnel à l’université de Bâle.

Cette option juridique est possible uniquement si la Confédération met en œuvre le texte, et non les cantons. Dernier problème : le texte accepté par le peuple concerne les dispositions relatives à l’utilisation de l’espace public qui est de la responsabilité des cantons. Ces derniers devraient notamment avoir leur mot à dire concernant les amendes.