Covid-19 : Pingre, la Suisse délaisse ses PME: les bourgeois réclament plus de soutien

La Suisse a apporté moins d’aide financière aux entreprises en difficulté que d’autres pays du globe, même des plus pauvres.



La Suisse, l’un des pays les plus riches du globe avec une dette historiquement basse au début de la pandémie, est aussi le plus «pingre» en matière de soutien aux PME, note la «SonntagsZeitung». A mi-septembre, l’aide octroyée aux restaurateurs, commerces non essentiels, organismes sportifs et culturels pour les cas de rigueur ne représentait que 4,8% du PIB suisse (statistiques du FMI). Soit à peine autant que celle accordée par l’Italie (4,9%) et à peine plus que celle de l’Espagne (3,9%) – toutes deux très endettées. Et bien moins que l’Allemagne (8,3%), le Royaume-Uni (9,2%), le Japon (11,3%) et les Etats-Unis (11,8%). Mais même des pays pauvres ont plus soutenu leurs PME que la Suisse, à l’instar du Pérou (6,6% du PIB) ou du Brésil (8,3%).