Pop : Pink va sortir la chanson devenue virale de sa fille

La chanteuse a annoncé que «Cover Me In Sunshine», interprétée avec sa fille de 9 ans, sera disponible le 12 février 2021.

Pour sa toute première publication sur TikTok, le 8 février 2021, Pink a fait très fort. La vidéo de sa fille Willow qui chante dans la cuisine un extrait d’un inédit intitulé «Cover Me In Sunshine» a été regardée plus de 4 millions de fois. Trois jours plus tard, la chanteuse a annoncé que ce morceau, enregistré en duo, sortirait officiellement le 12 février 2021.