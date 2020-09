Thibault Pinot (2e depuis la gauche) a été entouré et soutenu par ses coéquipiers tout au long de son pensum.

Chaque année, le Franc-Comtois de 30 ans arrive sur la Grande Boucle avec de hautes ambitions et, à chaque fois, le sort se met en travers de sa route. Ca commence à lui peser et ça s’est ressenti dans l’interview qu’il a donnée samedi, au sortir d’une étape des Pyrénées cauchemardesque.

Je me raccrochais à l'étape de vendredi, à ce qu'ils s'était passé à Orcières-Merlette... J'y avais reçu des signes qui étaient encourageants, on va dire. Mais sinon, c'était la galère depuis samedi (ndlr: il avait chuté à 3 km de l'arrivée à Nice, sous une pluie battante). J'ai tellement mal au dos que je n'ai pas de force, je n'arrive pas à pédaler. Voilà, c'est comme ça...

Bien sûr que non, je ne vais pas abandonner. En aucun cas je n'ai eu cette idée. Mais voilà, c'est une journée compliquée... Je veux juste m'excuser auprès de mes équipiers et ceux qui me supportent. Parce que ça fait beaucoup d'échecs pour tout le monde, pour l'équipe, pour moi, pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est peut-être un tournant dans ma carrière.