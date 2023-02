Courchevel Méribel 2023: Pinturault dominateur à domicile, Suisses dans le dur

Pinturault a fini devant trois Autrichiens: Marco Schwarz, Raphael Haaser et Vincent Kriechmayr, à respectivement 0''06, 0''14 et 0''58. Mais là où le «Bleu» a fait encore plus fort, c'est qu'il a mis cher à des spécialistes des disciplines de vitesse comme le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, relégué à plus d'une seconde, ou le Canadien James Crawford, à près d'une seconde et demie.