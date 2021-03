Alexis Pinturault n’a pas craqué sous la pression et a décroché le globe du géant. Le Français a également remporté le gros globe de cristal du général.

Largué en première manche du dernier géant (10e), Marco Odermatt n’a pas réussi la « remontada » espérée. Le Nidwaldien, 11 e à 1’’28 , a dû rendre sa tunique rouge de la discipline et a aussi perdu tout espoir d’un gros globe de cristal.

Le Suisse possédait 25 points de bonus sur Pinturault avant ce géant et devait terminer deuxième en cas de victoire d’Alexis Pinturault.

Impérial sur le premier tracé, le Français a confirmé en deuxième manche. Le skieur de Courchevel s’est imposé avec 20 centièmes d’avance sur le Croate Filipe Zubcic et 21 centièmes sur son compatriote Mathieu Faivre. Il a pu exprimer tout son soulagement dans l’aire d’arrivée.

Pinturault succède à Luc Alphand

Le skieur de Courchevel n’avait jusque-là remporté «que» six globes du combiné, malgré 33 succès en Coupe du monde. Le jour de son 30e anniversaire, le Français a enfin accédé au Graal de cristal après deux places de dauphin (en 2019 et 2020).

Murisier en veut à Kristoffersen

Le Valai s an s ’est montré très énervé contre le traçage de la seconde manche par le coach du Norvégien Henrik Kristoffersen. « C’était de la peau de phoque, on avait pas de vitesse, on arrivait pas à tourner les skis. Si ça c’est notre sport...ça va le tuer !, a pesté le Bagnard au micro de la RTS. Il (Kristoffersen) n’ a ura pas toujours son coach pour lui tracer des pistes sur mesure! . »