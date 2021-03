Ski alpin : Pinturault: «Je me suis certainement un peu crispé»

«Je n’arrive pas à m’exprimer comme je le voudrais», a déploré Alexis Pinturault, qui a enfourché lors de la 2e manche du slalom de Kranjska Gora, et reste sous la menace de Marco Odermatt au classement général.

«C’est un tout, il y a de la fatigue nerveuse, physique, je me tends un peu en arrivant au bout (de la saison), à l’inverse de Marco Odermatt qui n’avait rien à perdre. Je me suis certainement un peu crispé. J’essaie de relativiser mais ça ne sera pas facile. Je n’arrive pas à m’exprimer comme je le voudrais, ça a un côté frustrant. J’espère que ce week-end me servira pour la semaine prochaine», a-t-il ajouté, abattu.