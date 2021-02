Alexis Pinturault a envoyé un signal fort à la concurrence lors de la première manche du géant de Cortina d’Ampezzo. Le Français, déjà double médaillé dans ses Mondiaux, semblait être le premier surpris en franchissant la ligne. « J’ai réussi à trouver un bon compromis entre l’attaque et la justesse technique , a analysé le leader de la Coupe du monde de la discipline . On a vu que la piste s’accélérait ensuite , vu que certains athlètes ont pu reprendre du temps sur la fin du parcours.» Cela a notamment été le cas de ses plus «proches» rivaux, le surprenant Italien Luca de Aliprandini (2e, +0’’40) et l’Allemand Alexander Schmid (3e, +0’’56). Son compatriote Mathieu Faivre (4e, +0’’58) est en embuscade pour une médaille.